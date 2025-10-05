balonmano | Primera Nacional
El Automanía Luceros suma su tercer triunfo y derrota al Ribeiro (31-36)
Los cangueses fueron claros dominadores y salieron con parcial de 0-6
REDACCIÓN
Cangas
El Automanía Luceros suma su tercera victoria de la temporada después de ganar ayer a domcilio al Ribeiro de Ourense (31-36). Con este resultado los cangueses se colocan cuartos, con seis puntos.
El equipo entrenado por Adrián Méndez fue siempre por delante en el electrónico y arrancó el partido con un parcial de 0-6. En el segundo tiempo el Ribeiro se acercó a dos goles (18-20, 20-22), pero el Automanía Luceros no dio más opciones y gozó de ventajas cómodas hasta el final.
