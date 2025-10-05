El Alondras quiere reencontrarse con la victoria en A Coruña

El Alondras vive hoy su primera prueba de fuego de la temporada. Visita al Atlético Coruña Montañeros (12.15 horas) con la intención de regresar a la senda de las victorias. Los cangueses habían arrancado la campaña de forma impecable, con tres victorias en tres encuentros y sin haber encajado ningún gol en contra. Sin embargo, la suerte no estuvo con ellos el domingo pasado cuando perdieron en casa por 0-2 ante el Arosa SC.

Así las cosas, el objetivo de los jugadores dirigidos por Rafa Villaverde es, hoy, recuperar sensaciones y volver a sumar de tres para seguir en una zona alta que en estos primeros instantes de la temporada es una posición más simbólica.

El Alondras llega a esta quinta jornada en el segundo puesto de la clasificación y solo por detrás del Compostela, que le aventaja en un único punto. El Atlético Coruña Montañeros, por su parte, llega al partido de hoy en la sexta plaza y con siete puntos ya en su mochila. Eso sí, los de la capital coruñesa vienen de perder por 1-0 en casa del Lugo B y, al igual que el Alondras, quieren recuperar hoy los buenos resultados.

El entrenador alondrista no podrá contar con el extremo Yelco Alfaya, que sufrió una lesión muscular y estará varias semanas alejado de los terrenos de juego. El resto de jugadores están disponibles para el cuerpo técnico.

Rafa Villaverde advierte del buen nivel de la plantilla del Montañeros pese a ser un recién ascendido desde el grupo norte de la Preferente Futgal. «Se han reforzado muy bien, pero la temporada pasada ya lograron el ascenso muy temprano y contaban con una plantilla muy por encima del nivel de Preferente. Tienen un proyecto para estar en la zona alta de Tercera», apunta el técnico alondrista.

Tras su absorción por el Atlético Coruña esta temporada el Montañeros está de regreso a las categorías nacionales del fútbol español después de su desaparición por problemas económicos tras haber militado en la ya extinta Segunda B, la categoría de bronce del fútbol patrio.