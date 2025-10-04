El Frigoríficos reserva piezas en el Palau Blaugrana

Competir sin perder las señas de identidad y sin renunciar a nada. Ese es el objetivo que persigue el Frigoríficos del Morrazo en el encuentro que esta tarde (17 horas, Palau Blaugrana, con el arbitraje de los colegiados catalanes Pérez Acedo y Toro Ponce) afronta ante el Fútbol Club Barcelona. El conjunto cangués se medirá al flamante campeón del Mundial de Clubes –tras derrotar en la final del jueves al Veszprem de Rodrigo Corrales– con las ausencias de Javi García, Martín Gayo y Arón Díaz, todos ellos reservados por diferentes problemas físicos.

«No es una semana diferente. Todos sabemos de la superioridad del Barcelona, pero el modo de afrontar el partido es como los demás. Analizamos al rival e intentamos encontrarle alguna debilidad, teniendo en cuenta las fortalezas de una plantilla tan amplia como la suya», afirma Quique Domínguez. «Después hay que preparar el partido lo mejor posible y e intentar hacer las cosas también lo mejor posible», resume.

Lo que tiene muy claro el técnico pontevedrés es que el Cangas no debe perder su identidad por el hecho de jugar ante uno de los mejores equipos del planeta. «Seremos fieles a nuestra manera de jugar. No vamos a cambiar nuestro modo de hacerlo ni contra el Barcelona ni contra nadie, aunque evidentemente es un rival que nos va a presentar muchas más dificultades». Y ahonda en la principal de ellas. «Rompe los partidos con esa capacidad que tiene de contragolpear y de lograr goles en situaciones de ventaja», señala.

Mateo, Juan, Iago y Martín Fuentes en la lista

La gran novedad en la expedición del Frigoríficos será la entrada de los canteranos Mateo Pallas, Juan Rodríguez, Iago Iglesias y Martín Fuentes. El primero de ellos lo hará por decisión técnica para darle la alternativa después de tres convocatorias seguidas para Javi Fernández. Los otros tres, por su parte, cubrirán las bajas de Javi García, Gayo y Arón. El pivote sigue arrastrando problemas en su hombro derecho, mientras que Gayo y Arón van evolucionando positivamente, pero no se ha querido arriesgar con ellos. La convocatoria estará formada, pues, por los porteros Panjan y Mateo; los centrales Santi, Iago Iglesias y Manu Pérez; los laterales Ludman, Valderhaug, Pereiro y Rivero; los pivotes Juan Rodríguez, Quintas y Pablo Castro; y los extremos Gallardo, D’Antino, Arnau y Martín Fuentes.

Más allá de la intención de seguir ahondado en la idea de juego que está implantando Quique Domínguez y de ofrecer un balonmano intenso en defensa y desenfadado en ataque, el partido ofrecerá la posibilidad de que los más jóvenes se fogueen ante un rival de la entidad de los blaugrana. Otro de los focos de atención estará fijado en la portería, con un Ivan Panjan que ya lució ante el Bada Huesca y que sigue apurando las fechas de su acelerada puesta a punto tras haber llegado a Cangas a tan solo diez días del inicio de la Liga.

Rotaciones en los blaugrana tras el Mundial de Egipto

El Barcelona ofrecerá a sus socios el título mundial recientemente conseguido en Egipto en un encuentro en el que Antonio Carlos Ortega realizará rotaciones a fin de distribuir esfuerzos tras un complicado periplo en el que los suyos disputaron cinco partidos en tan solo ocho días. Por ello no será de extrañar que a los Nielsen, Hallgrimsson, Aleix Gómez, Makuc, Mem o Dani Fernández se les puedan unir elementos del segundo equipo como Saric, Sola, Miguel Ángel Martín o Manuel Ortega, además de que hombres como Grau puedan disponer de más minutos.

Hasta la fecha Barcelona y Frigoríficos se han enfrentado en 25 ocasiones en la Liga Asobal, con un balance de 25 triunfos para los locales. Los mejores resultados de los cangueses han llegado en las dos últimas temporadas. En la 2023-2024 cayeron por la menor diferencia de goles (38-32) y el año pasado, en un partido espectacular, lo hicieron por 45-38.