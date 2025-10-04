El Frigoríficos aguanta el tipo ante el Barcelona

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro ha superado con buenas sensaciones el partido de este sábado ante el todopoderoso F.C.Barcelona, que venía de proclamarse campeón del mundo en el mundial disputado en Egipto. El campeón de liga ganó 42-31 después de una gran segunda parte, pero en la que el Cangas no le perdió la cara al partido en ningún momento.

Los dos equipos aprovecharon para hacer muchas rotaciones, aunque por motivos distintos. Quique Domínguez dejó en Cangas a los tocados Javi García, Arón Díaz y Martín Gayo y dio muchos minutos a jóvenes como Iago Iglesias (que debutó en Asobal), Juan Rodríguez o Martín Fuentes. También fueron los primeros minutos de la temporada para el portero Mateo Pallas, que realizó una gran actuación. Por su parte, el entrenador del Barcelona, Carlos Ortega, optó por dar descanso a jugadores como Janc, Fabregas, Barrufet o N’Guessan y aunque en el banquillo estaba Aleix Gómez el extremo no llegó a disputar ningún minuto.

El arranque del encuentro fue un intercambio de cañonazos, con el noruego David Valderhaug muy inspirado. Eso le permitió al Frigoríficos del Morrazo llevar la iniciativa en los primeros minutos, hasta el 4-5 anotado por Ángel Rivero. Eso sí, después vino un parcial de 5-0 por parte del Barça que le permitió abrir un hueco en el electrónico (9-5, min.9). Los catalanes castigaban cada error y cada pérdida de balón del Cangas, que durante varios minutos intentó jugar sin portero y con siete jugadores en ataque para buscar situaciones de superioridad en ataque. Con un 16-9 en el marcador en el minuto 18 el técnico del Frigoríficos solicitó un tiempo muerto que le sirvió a los suyos para reordenarse. La irrupción de Mateo Pallas y el acierto en ataque valieron para volver a apretar el electrónico (19-16, min.26) después del primer gol de Martín Fuentes. Los cangueses tuvieron la oportunidad de ponerse a dos, pero la desaprovecharon y el Barcelona dio un nuevo estirón en el marcador (21-16).

El Barcelona le dio el hachazo definitivo al partido en los primeros diez minutos del segundo tiempo. En los instantes iniciales se mantuvo el intercambio de goles, hasta el 26-21 transformado por Ludman en el minuto 37:35. Pero en los tres minutos siguientes el Barça consiguió un parcial de 5-0 que le llevó hasta los diez goles de diferencia (31-21), una ventaja que llegaría hasta los doce (34-22, min.43).

A pesar de ese vendaval el Frigoríficos no se descompuso y tras un tiempo muerto de Quique Domínguez fue capaz de mantener el tipo. Durante varios minutos consiguió secar en ataque al campeón y junto a un parcial de 0-4 con goles de Gallardo (2), Ludman y Fuentes volvió a llevar la diferencia a la frontera de los diez goles. El resultado final fue 42-31 después de que Adrián Sola, máximo anotador del partido, anotase su octavo tanto.

El Cangas deja atrás ya la visita al “ogro” de la Asobal y ahora ya encara el próximo encuentro de la competición, en la que se medirá a un equipo de “su” liga: el Guadalajara, el próximo sábado a las 17.30 horas en O Gatañal.