El Bueu Atlético quiere recuperar fuelle en su visita al Ingenio

El Bueu Atlético intentará recuperar fuelle después de dos jornadas sin ganar en su visita de esta tarde (18 horas, pabellón Pedro Padilla, con el arbitraje de los andaluces Gómez Gómez y Sánchez Delgado) al Ingenio. El conjunto que dirige Luis Montes se medirá a uno de los equipos más potentes en su feudo, con una plantilla repleta de kilos y centímetros en lo que será un auténtico choque de estilos.

Con tres puntos en cuatro encuentros el preparador vigués valora positivamente el arranque de temporada de los suyos con el único matiz de «los últimos dos minutos y medios de Lalín», en los que los suyos desperdiciaron una renta de cuatro goles para acabar cediendo un empate. «Estuvimos muy bien ante el Gáldar y 57 minutos contra el Lalín», señala. Ante el Novás, en su única derrota, «la clave estuvo en la portería. Héctor tuvo un 53,8 por ciento en posicional y nosotros un 19. Ahí se explica casi todo».

Las Canarias y el Ingenio no parecen la mejor combinación de elementos para redimirse. «Es una salida complicadísima, en la que el año pasado no ganamos ninguno de los cuatro primeros clasificados», recuerda. A la potencia de los hermanos Martín, los insulares han unido este año «al zurdo Déniz, otro jugador de dos metros que les da aún más físico». Ante esto, Montes apuesta por «explotar nuestras armas para intentar hacerles daño y jugar nuestro partido». El Ingenio suma cuatro puntos, con triunfos ante Cañiza y Lalín, y una derrota por la mínima frente al Reconquista.

El técnico tendrá la baja de Pedro por motivos académicos y de Mauro y Vicente por lesión. Este último tiene afectado el labrum, por lo que podría estar de baja por un periodo aproximado de cuatro meses. Cadilla también se queda fuera de una convocatoria con 14 jugadores –el coste del desplazamiento afecta a todos los equipos gallegos– formada por los porteros Hugo y Julio; los pivotes Rubén y Mario; los extremos Diego Pérez,José y Adrián; y los primeras líneas Roque, Brais, Gándara, Asier, Samu Seijas, Camiña y Lluque.