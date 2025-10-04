El Automanía Luceros, con seis juveniles ante el Ribeiro

El Automanía Luceros se enfrenta esta tarde (18 horas, pabellón municipal O Consello, con el arbitraje de los castellanoleoneses González de la Iglesia y Prieto Merino) al Ribeiro Rodosa con seis juveniles en la convocatoria. Y es que Adrián Méndez contará con las bajas de Denís por lesión, y de Iago, Mateo, Martín y Juan, con el primer equipo en Barcelona.

«Esto es lo que queremos, tener cada vez más jugadores arriba», señala el preparador que contará con los juveniles Dimitrije, Uxío, William, Cristian, Xurxo y Jaime (este si no recupera Giráldez) para completar una lista en la que también están Javi Fernández, Antón, Rahim, Mendu, Moro, Xandre, Eloy, Josemi y Giráldez.