El ADFS Bueu busca dar la sorpresa ante el Composala

El ADFS Bueu buscará dar la sorpresa en el encuentro que esta tarde (18 horas, pabellón Restollal) al Composala, líder de la Tercera División. Los buenenses son octavos en la tabla con 6 puntos, solo uno menos que su rival de hoy en una temporada en la que buscarán la permanencia tras haber logrado plaza por la renuncia de Leis B y Rábade.

La escuadra de O Morrazo continúa estando dirigida desde los banquillos por Ricardo Sanjorge y ha mantenido el bloque con una plantilla formada por los porteros Pachu y Néstor, y por los jugadores Adri González, Lucas, Dopazo, Eloy, Marco, Rodri y Javichu, además de por Toño (Vigo 2015), Martín (Marín) y Fran (Poio). Sancho y Adri Roca están lesionados.