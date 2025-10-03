Balonmano | Liga Asobal
Panjan: «En Barcelona hay que dar lo mejor de nosotros y ver qué pasa»
El meta espera un choque «muy duro» en el Palau
REDACCIÓN
«Dar lo mejor de nosotros y ya veremos qué pasa». Ese es el mensaje lanzado por el meta Ivan Panjan de cara al encuentro que el Frigoríficos del Morrazo afronta mañana ante el Fútbol Club Barcelona en el Palau. El jugador croata apuesta en declaraciones a los medios del club por afrontar la semana con «normalidad, como siempre, prepararnos y estar listos para jugar».
Panjan se siente muy contento tras haber sumado la primera victoria de la temporada ante el Bada Huesca, «especialmente por haber sido en O Gatañal ante nuestros aficionados», un triunfo que debe servir para afrontar los próximos compromisos con mayor tranquilidad.
El primero de estos enfrentamientos será ante el Barça y Panjan augura «un partido duro. Sabemos que son un muy buen equipo, con muchos grandes jugadores que están en sus selecciones. Es uno de los mejores equipos de Europa». A nivel personal asegura estar «muy feliz en Cangas. Es una ciudad bonita, el mar, la comida, los compañeros son muy buenos y me ayudan mucho». Y cierra con una promesa: «Espero aprender a hablar español».
