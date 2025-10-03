El pabellón de O Rosal acoge el Open Internacional de Moaña

El pabellón de O Rosal acoge este fin de semana la novena edición del Open Internacional de Taekwondo de Moaña, que organiza el Club Patiño Moaña con la colaboración de la Federación Gallega, así como de concello, Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra.

La participación en el evento batirá récords según los organizadores, acercándose al millar de deportistas, de los cuales 537 están inscritos en la modalidad de combate y otros 436 se han anotado en las de técnica y freestyle. A ellos habrá que sumar 80 árbitros y otros tantos entrenadores. El incremento se ha registrado en la modalidad de técnica, donde se ha pasado de los 268 de 2024 a los 436 de este año.

Serán 52 los clubes con representación en el pabellón moañés, llegados no solamente desde diferentes puntos de la comunidad autónoma gallega, sino también desde Castilla León, Asturias e incluso desde el vecino Portugal, que aporta siete clubes.

La cita celebrará mañana la modalidad de combate en jornada de mañana y tarde. Desde las 9 horas saltarán a los tapices las categorías absoluta, cadete femenino, precadete masculino e infantil masculino. Por la tarde, desde las 16 horas, lo harán las de júnior, cadete masculino, precadete femenino e infantil femenino. Ya el domingo el horario previsto será de 9 a 15 horas con los participantes de poomsae y de freestyle entrando en liza. La competición se desarrollará en ocho pistas.