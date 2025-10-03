«Me gustaría que los chavales de la base vean que, si trabajas, es posible llegar arriba»

23 años de edad y toda una vida en el Cangas contemplan a este portero que sabe lo que es ir escalando poco a poco hasta llegar a la Liga Asobal. Javi Fernández ha comenzado con fuerza una temporada en la que buscará seguir cumpliendo un sueño y afianzarse en la máxima categoría del balonmano nacional.

El Frigoríficos del Morrazo apostó por él y por Mateo Pallas la temporada pasada como escuderos de Jorge Pérez –y posteriormente de Luka Krivokapic–, una apuesta que se ha reeditado este año con Ivan Panjan como primer espada. El cangués Javi Fernández disfruta del sueño de estar en el equipo de su pueblo y sigue quemando etapas en su progresión tras un notable inicio de temporada.

Supongo que la victoria ante el Bada Huesca ha sido balsámica.

Creo que fue una victoria merecida por todo el trabajo que estábamos realizando. Nuestro juego ya se merecía los dos puntos. Hemos sabido llevar las derrotas, poniendo el foco en el siguiente partido y ajustando detalles. El equipo ha estado muy unido y estamos muy contentos. Ahora hay que seguir.

Además, en un partido dominado de principio a fin. Incluso en el segundo tiempo, cuando estuvieron algo peor, tenían controlado el marcador.

Creo que analizamos muy bien el partido y el plan salió bastante bien. En la segunda parte aflojamos y fallamos más en el lanzamiento, pero Ivan [Panjan] sacó bolas importantísimas, y que él nos mantuviese en esos minutos hizo que el equipo se recuperase más tarde.

Los resultados pueden depender de detalles, pero el juego debes marcarlo tú

Lo cierto es que ya se habían hecho acreedores a un mejor resultado ante Ademar y Nava.

Competir todos los días y en todos los partidos debe ser nuestra seña de identidad. Los resultados pueden depender después de un balón que no entra, de pequeños detalles, pero el juego tienes que marcarlo tú. Y creo que en estos tres partidos hemos demostrado un buen nivel de balonmano.

Es un respiro, sobre todo teniendo en cuenta que la próxima cita, mañana, será ante el Barça.

Totalmente. Es verdad que podría generarse esa incertidumbre de que aunque estés jugando bien no puntúes con el Huesca, luego llega el Barcelona y el partido ante el Guadalajara se convierte en una final. Lo importante es que nos hemos focalizado en el juego y así los puntos van a llegar.

La clave está en el vestuario, con la gente nueva integrándose muy bien

El equipo, a pesar de los cambios en la plantilla y de contar con un nuevo entrenador, se ha mostrado bastante acoplado en este inicio de temporada.

Sí, la clave ha estado en buena medida en el vestuario. Es cierto que hay muchos jugadores nuevos, un modelo de juego diferente, un nuevo entrenador, pero toda la gente se ha integrado muy rápidamente y eso se ha notado en la pista. Tenemos un gran vestuario, de 10, con una muy buena comunicación entre nosotros y un cuerpo técnico que nos ha ayudado desde el primer día con sesiones de coaching, salidas, etcétera.

A nivel personal supongo que estará muy contento, con muchos minutos en los dos primeros partidos y entrando en las tres convocatorias.

Sí, muy contento. La verdad es que los tres porteros estamos a un nivel altísimo, porque Ivan lo demostró el otro día y Mateo está entrenando a un nivel espectacular. Yo estoy cumpliendo uno de los sueños que tenía desde pequeño y estoy muy agradecido al club, y al cuerpo técnico por estar dándome mucha confianza. Y que siga así.

Quiero que los chicos vean que si Javi, un tío de 1,82, ha llegado, ellos también pueden

Si ya para cualquier jugador joven gallego es una ilusión estar en el Frigoríficos, para un cangués como usted tiene que ser un sueño cumplido.

Fíjate que lo he pensado muchas veces. De pequeño estaba en la grada de la Marea o en los pasillos jugando con la pelota, y cada vez que salgo a la pista visualizo eso. Y me gustaría que todos los chavales de la base de Cangas vean que si trabajas hay una posibilidad de llegar arriba y de tener minutos. Que los chicos vean que si Javi, un tío de 1,82 metros, pudo, que ellos también. Me gustaría ser una inspiración para ellos. En cuanto a mí estoy viviendo una ilusión, y estar en el campo, hacer una parada y que lo celebren en las gradas, es algo que me llena el corazón.

La Primera Nacional se le quedó pequeña y ha recibido en las últimas temporadas propuestas para salir a la División de Honor Plata. ¿Llegó a planteárselo seriamente?

Es cierto que viví algunos momentos difíciles, de estar un poco perdido al no tener minutos, y ahí recibí mucha ayuda de los compañeros y del club para estar mejor a nivel mental. Pero este es mi sueño y mi club, y me quedaré aquí hasta que me digan que tengo que salir, que será bueno para mi carrera. Lo que se vive aquí no se vive en ningún otro lado.