Polideportivo
La Diputación reparte 38.000 entre clubes
REDACCIÓN
O Morrazo
La Diputación de Pontevedra reparte 38.000 euros entre los clubes de O Morrazo por participación en competiciones de ámbito inferior al estatal y en la Preferente de fútbol.
En Bueu se distribuyen 8.848 euros entre Club Ciclista Bueu, CD Bueu, Galaicas, EFB Beluso y CD Beluso; en Cangas son 12.513 euros entre Asociación Gallega de Billar Pool, Ánfora, Pooleiros do Morrazo, Cruceiro, Cluteca, Loita Morrazo, Bahía, Maniotas, EFB Cangas y Bike ou Non Vai; y en Moaña son 16.541 en la Asociación de Cazadores, BM Samertolaméu, Atletismo Samertolaméu, Hebe, BM Moaña, Patiño, Domaio, Futsal Morrazo, THC Bike y CD Moaña.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
- El Día de la Policía altera y colapsa el tráfico en Vigo: calles cortadas, desvíos y escapatorias desde la AP-9
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Davila 01/10/2025
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi