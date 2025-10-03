La Diputación reparte 38.000 entre clubes

La Diputación de Pontevedra reparte 38.000 euros entre los clubes de O Morrazo por participación en competiciones de ámbito inferior al estatal y en la Preferente de fútbol.

En Bueu se distribuyen 8.848 euros entre Club Ciclista Bueu, CD Bueu, Galaicas, EFB Beluso y CD Beluso; en Cangas son 12.513 euros entre Asociación Gallega de Billar Pool, Ánfora, Pooleiros do Morrazo, Cruceiro, Cluteca, Loita Morrazo, Bahía, Maniotas, EFB Cangas y Bike ou Non Vai; y en Moaña son 16.541 en la Asociación de Cazadores, BM Samertolaméu, Atletismo Samertolaméu, Hebe, BM Moaña, Patiño, Domaio, Futsal Morrazo, THC Bike y CD Moaña.