Una crisis más mental que futbolística

En el farolillo rojo de la Preferente Galicia Sur con un solo punto en cuatro jornadas. Esa es la situación de la Cultural Deportiva Beluso, en busca de una reacción que le permita levantar el vuelo. El entrenador de la escuadra celeste, Juan Amoedo apunta en su diagnóstico que «es más una cuestión mental que futbolística. Cada vez limpiamos un poco más la cabeza, tenemos las cosas más claras y el camino a seguir».

Amoedo asume que el rendimiento no es el esperado en un equipo que venía de completar la mejor temporada de su historia, rozando incluso el ascenso a la Tercera División, pero se aferra al trabajo y al hecho de que no cunden los nervios en su plantilla. «La gente está con ganas y es consciente de cómo está la Liga de rara. Lo importante es mantener la tranquilidad», señala. E insiste en la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva con respecto a lo ocurrido la campaña pasada.

«Al final es inevitable pensar en el playoff, más cuando está tan reciente. Estas cosas pasan en el fútbol profesional, así que imagínate en estos niveles. La mayoría de futbolistas lo han vivido y todavía está muy presente», reflexiona. Con todo, el problema no solamente es el marcarse como baremo lo hecho el año anterior en una campaña histórica, sino en la percepción que también tienen los rivales de ti. «Los equipos saben que vienen a jugar contra el Beluso, no contra un recién ascendido», apunta.

"Estamos adaptándonos todos y nos está costando algo más"

Lo cierto es que el conjunto buenense ya pasó por dificultades en la segunda vuelta de la temporada pasada. Si cerró la primera vuelta como campeón de invierno con un estratosférico registro de 38 puntos, en la segunda sus números bajaron hasta los 24. A esto hay que sumar el cambio de entrenador y de sistema de juego. «Nosotros hemos venido con la idea de cambiar ciertas cosas, no todos los entrenadores somos iguales. Estamos adaptándonos todos y nos está costando algo más», manifiesta el preparador de los celestes.

Ahora Amoedo quiere aprovechar el empujón anímico que supuso la igualada del domingo ante el Atios. «Ellos venían en una buena dinámica, nos quedamos con uno menos por la expulsión de Parada y empatamos en el descuento», relata. Ese gol debe ser el punto de inflexión para cambiar la dinámica. Más aún, señala el preparador redondelano, que quiere explotar otra cuestión. «Jugamos en casa de nuevo. El destino así lo ha querido para que podamos conseguir la primera victoria», subraya.

Enfrente estará un Sporting Celanova que ha sumado cinco puntos en este arranque de competición. Amoedo espera un partido «similar al del Atios, en el que nosotros tendremos la responsabilidad de poner el juego y ellos tratarán de defenderse bien y salir al contragolpe». Será, en su opinión, «un encuentro duro en lo físico y en lo mental, pero debemos estar tranquilos ante un rival que lo que querrá es que pasen pocas cosas».