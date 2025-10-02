Santi López, en el siete ideal de la jornada

El extraordinario rendimiento de Santi López en la victoria del Frigoríficos del Morrazo ante el Bada Huesca le ha supuesto entrar en el siete ideal de la jornada en la Liga Nexus Asobal. El central madrileño completó un registro de ocho goles de nueve lanzamientos, a los que sumó otros intangibles como los penaltis provocados y, sobre todo, su aportación defensiva.

López comparte privilegio en esta tercera jornada del campeonato con el portero Leo Maciel (Bidasoa Irún), el lateral izquierdo Perbelini (Rebi Cuenca), el lateral derecho Aarón Gutiérrez (EON Horneo Alicante), el extremo derecho Tao Gey-Emparan (Atlético Valladolid), el pivote Adriá Figueras (Granollers) y un excangués como el extremo izquierdo Mario Dorado, ahora en las filas del Ángel Ximénez Puente Genil. Precisamente este último se llevó el reconocimiento como MVP del fin de semana gracias a sus 10 goles de 11 lanzamientos.

La Asobal también ha seleccionado otra acción del Cangas en los highlights de la jornada. Fue el gol de fly anotado por el central Manu Pérez a pase de Nicolo D’Antino. Corría el minuto 27 de juego del primer tiempo y ese tanto supuso el 17-13 para el conjunto local.