El Cangas inicia la cuesta de octubre

Las buenas sensaciones y los dos puntos obtenidos en el arranque liguero del mes de septiembre darán paso a la cuesta de octubre en la trayectoria del Frigoríficos del Morrazo en la presente temporada. El conjunto que dirige Quique Domínguez verá cómo se empina el calendario para medirse en esta etapa a tres de los cinco primeros clasificados de la Liga pasada, comenzando con el todopoderoso Barcelona. El cuadro cangués tendrá que rendir visita también al Torrelavega (tercero el año pasado) y al Logroño (quinto), con el más asequible a priori Guadalajara entre medias.

El periplo del Cangas comenzará este fin de semana en el Palau Blaugrana ante un Fútbol Club Barcelona que hoy mismo disputará en El Cairo (Egipto) la final del Mundial de Clubes ante el Veszprem de Rodrigo Corrales. Después de una semana marcada por los problemas fisicos, lo normal es que el técnico pontevedrés opte por reservar a algún jugador de los tocados. El caso de Javi García –pendiente de los resultados de una resonancia en el hombro– es el más evidente, pero podría haber alguno más en función de su estado. Domínguez demostró en pretemporada que no le tiembla el pulso al recurrir a los jugadores del Automanía Luceros en caso de que fuese necesario, con nombres como Juan Rodríguez, Iago o Martín Fuentes como ejemplos.

El duelo ante el Guadalajara, en rojo

El choque que realmente está marcado en la mente de muchos como importante es el del siguiente fin de semana (sábado 11 a las 17.30 en O Gatañal) es el del Guadalajara, actual farolillo rojo de la clasificación. Y es que aunque Domínguez asegura que para él todos los partidos están marcados en rojo, lo cierto es que los alcarreños son uno de esos equipos llamados, en principio, a estar peleando por eludir el descenso. Y esos puntos, por tanto, tienen un valor doble no solo por evitar que un rival sume sino también por garantizarse una ventaja en caso de empate.

Los de Juan Carlos Requena encadenan tres derrotas ante Logroño (34-30), Alicante (29-35) y Valladolid (32-22) y cuentan con una plantilla renovada, con hasta ocho novedades, sin bien de perfil bajo, como Velasco y Boyarizo (Alcobendas), Blanco (Barça B) o Ganuza (Anaitasuna). Muchas de sus opciones pasarán por el rendimiento de su defensa y de la portería con Vladic y Nicolás García.

Un Torrelavega que mantiene el bloque

El siguiente compromiso del Cangas será a domicilio ante el Torrelavega (sábado 18, 20.30 horas en el pabellón Vicente Trueba). Los de Jacobo Cuétara han firmado un inicio perfecto, derrotando a Cuenca (27-28), Logroño (29.25) y EON Alicante (32-38), y cuentan con la gran ventaja de haber mantenido el bloque de la pasada temporada y de haber introducido únicamente tres cambios, con la incorporación de Moyano (Granollers), James Junior Scott (Daidoo Steel) y Carlos Gómez (Eivissa).

Octubre se cerrará con el duelo ante el Logroño, previsto para el fin de semana del 25 y 26. Los riojanos no han comenzado bien, con un único triunfo en casa ante el Guadalajara (34-30) y sendas derrotas a domicilio frente a Torrelavega (29-25) y Cuenca (29 28). Miguel Ángel Velasco afronta la enésima renovación de los suyos con fichajes como los de Álvaro y Miguel Martínez (Valladolid) Aitor García y Cancio (Anaitasuna), Popovic (Ademar) o Lombardi (Guadalajara). Es un equipo en construcción al que se medirán dos ex como el lateral Rivero y el pivote Javi García.