Rafa Villaverde: «El penalti lo condicionó todo»

El entrenador del Alondras, Rafa Villaverde, aseguró que la acción del penalti que sirvió al Arosa para abrir el marcador «condicionó el partido» y acabó abocando a los suyos a sufrir la primera derrota de la temporada tras un inmaculado registro de nueve puntos de nueve posibles. «El choque fue bastante igualado y se decidió con esa acción», que, en su opinión, no fue merecedora de la pena máxima. «En un medio remate de ellos el balón le da en el hombro y el árbitro dijo que fue en la mano, aunque en las imágenes se ve claramente que no es así», se lamenta el preparador.

La jugada que supuso el 0-1 para los visitantes llegó tras un primer tiempo equilibrado. «Ellos nos dejaron la pelota y buscaron sorprender con la velocidad arriba de Gabri y Rivera, sin arriesgar demasiado, intentando no cometer errores. No hubo ocasiones, más allá de un tiro de ellos y una llegada nuestra de Yelco», relata el preparador moañés, que vio cómo después el partido quedó marcado por la mínima ventaja arousana.

«Con 0-1 y con el campo en las condiciones en las que está, es muy difícil generar», reconoce Villaverde, que, no obstante, defiende que los suyos salieron a por el partido en la reanudación. «Tuvimos tres ocasiones claras, pero si perdonas ante un equipo de esta calidad lo pagas», señala. Manufre en un disparo cruzado, Camba y posteriormente Kopa y Abel en una acción ensayada tuvieron el empate, pero erraron en la definición. «Ellos se metieron más atrás y en un saque de banda metieron el segundo», dice. Y luego admite que «al irnos arriba pudieron incluso marcar algún gol más».

"A poco que estuviéramos acertados, podríamos haberles empatado"

La decepción es el sentimiento que alberga Villaverde ante un rival que reconoce superior por plantilla y presupuesto, pero ante el que vio la opción de meterle mano. «Ellos y el Compostela están por encima del resto, pero les competimos, y te fastidia, porque a poco que estuviésemos acertados, podríamos haberles empatado y el partido cambiaba», manifiesta. «Si vienen y te ganan bien, lo asumes y no pasa nada, lo que duele es haber tenido tu oportunidad y que al final no hayas podido aprovecharla», resume.

Por lo demás, el Alondras se mantiene en la zona de privilegio de la Tercera RFEF, en segunda plaza únicamente superado por el Compostela. La adaptación de la escuadra a su técnico y a una nueva temporada están siendo notables. «El equipo está bien. El núcleo duro ya se conocía y han llegado jugadores que no son nuevos como Luismi o Javi Pereira. Se han acoplado bien», señala Villaverde, contento también de las posibilidades que le ofrece el plantel. El mejor ejemplo está en el lateral derecho, donde comenzó jugando los primeros partidos Víctor, luego entró Guille, el domingo regresó Víctor y ahora ya cuenta con Diego tras volver de su lesión.

En el horizonte más próximo está ahora el duelo ante el Montañeros, un recién ascendido del que el preparador alondrista asegura que «se parece mucho a nosotros, es valiente, le gusta tener el balón y juega con un 4-2-3-1 o un 4-1-4-1. Será un choque divertido». En sus filas, más allá de contar con un buen número de jugadores muy jóvenes, está el goleador Pape (54 goles en las dos últimas temporadas) y el veterano Jorge Cano.