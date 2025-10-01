Baloncesto
El Defensores do Morrazo busca jugadores
El club mantiene abierta la inscripción para categorías baby, mini y premini
REDACCIÓN
O Morrazo
El Defensores do Morrazo mantiene abiertas las inscripciones para sus equipos de cara a esta temporada. El club continúa con la búsqueda de jugadores en las categorías de babys, minibenjamín y preminibenjamín, correspondientes a escolares desde primero a sexto de Primaria. Para más información puede llamarse al número de teléfono 660876231.
La entidad morracense únicamente ha sacado un equipo femenino en infantiles, que compite en Liga Gallega. En una temporada de aprendizaje en la máxima categoría autonómica, las chicas de José Luis Mejuto ha perdido los tres partidos que han disputado, pero compitiendo en todos ellos.
