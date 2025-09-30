El Rápido Bahía, tres triunfos para un liderato en solitario

Tres jornadas y otras tantas victorias permiten al Rápido Bahía liderar en solitario la Tercera Galicia y presentar su candidatura al ascenso. La escuadra de Aldán se ha impuesto a Terra de Montes, Figueirido y Campañó para auparse a lo más alto de la tabla clasificatoria y superar en dos puntos al segundo clasificado, el Cesantes.