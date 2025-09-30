Fútbol
Arranca la Escuela de Tecnificación
La iniciativa se hará en el campo de San Amaro los lunes y martes de tarde
REDACCIÓN
Cangas
El campo de San Amaro, en Aldán, acogerá desde el mes de octubre la Escuela de Tecnificación de Fútbol, una iniciativa del técnico Roberto Martínez que se dirige a niños y niñas de 8 a 15 años de edad.
Las inscripciones continúan abiertas con plazas libres para integrar alguno de los grupos, formados por un máximo de ocho jugadores. La idea es que las clases se ofrezcan los lunes y martes desde las 16.30 a las 20.30 horas. La inscripción comprende la ropa de entrenamiento, seguro de accidentes y una clase semanal de una hora. Los interesados pueden llamar al 666 213348 para anotarse o para solicitar información adicional.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Davila 28/09/2025