Arranca la Escuela de Tecnificación

El campo de San Amaro, en Aldán, acogerá desde el mes de octubre la Escuela de Tecnificación de Fútbol, una iniciativa del técnico Roberto Martínez que se dirige a niños y niñas de 8 a 15 años de edad.

Las inscripciones continúan abiertas con plazas libres para integrar alguno de los grupos, formados por un máximo de ocho jugadores. La idea es que las clases se ofrezcan los lunes y martes desde las 16.30 a las 20.30 horas. La inscripción comprende la ropa de entrenamiento, seguro de accidentes y una clase semanal de una hora. Los interesados pueden llamar al 666 213348 para anotarse o para solicitar información adicional.