Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Arranca la Escuela de Tecnificación

La iniciativa se hará en el campo de San Amaro los lunes y martes de tarde

REDACCIÓN

Cangas

El campo de San Amaro, en Aldán, acogerá desde el mes de octubre la Escuela de Tecnificación de Fútbol, una iniciativa del técnico Roberto Martínez que se dirige a niños y niñas de 8 a 15 años de edad.

Las inscripciones continúan abiertas con plazas libres para integrar alguno de los grupos, formados por un máximo de ocho jugadores. La idea es que las clases se ofrezcan los lunes y martes desde las 16.30 a las 20.30 horas. La inscripción comprende la ropa de entrenamiento, seguro de accidentes y una clase semanal de una hora. Los interesados pueden llamar al 666 213348 para anotarse o para solicitar información adicional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents