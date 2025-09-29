Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL | Tercera Futgal

El Rápido Bahía gana y ya manda en la categoría

Izan y Brais, los autores de los goles

REDACCIÓN

Cangas
La ficha del partido.

La ficha del partido. / FdV

El Rápido Bahía venció ayer al Campañó, por 0-2, en un encuentro muy serio que permite a los de Aldán liderar la Tercera Futgal, pues cuentan sus encuentros por victoria. Izan en la primera parte y Brais en la segunda, los goleadores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents