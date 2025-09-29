Javi Santana condena a un Luceros muy atrevido

La ficha del partido. / FdV

El Automanía Luceros plantó ayer cara al que pasa por ser uno de los cocos de la Primera Nacional, el BM Lanzarote. Los cangueses lograron mantener el marcador igualado en los primeros 10 minutos de partido para después adelantarse con hasta dos goles de ventaja a falta de cinco minutos para el descanso. A los vestuarios llegaron perdiendo de uno (13-14) merced a una tímida reacción canaria.

Sin embargo el empuje de la joven plantilla del Luceros fue frenado en seco en la segunda parte por el partidazo del portero Javi Santana, precisamente ex del Cangas entre otros. El veterano guardameta realizó la friolera de 13 paradas en el segundo tiempo, lo que sumado a varias pérdidas de posesión comprometidas condenó al Luceros. A los cinco minutos de la reanudación los cangueses ya perdían por tres goles y solo cinco minutos después la diferencia se había agrandado hasta los cinco goles. A falta de 10 minutos la ventaja visitante ya era de nueve tantos. Además del acierto defensivo espoleado por Javi Santana, los de Lanzarote se beneficiaron del olfato goleador de hombres como Mauro, Óscar y Manu Iglesias. El filial cangués debe quedarse con el gran sabor de boca que los jugadores dejaron en la primera mitad.