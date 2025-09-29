El Domaio pierde en su intento de remontada

La ficha del partido. / FdV

El Domaio sufrió ayer una dura derrota en A Guarda, no tanto por las sensaciones del juego como por el hecho de caer después de haber hecho lo más difícil: igualar un 2-0.

El Sporting Guardés se adelantó a la media hora de juego con gol de Adolfo. Al regreso del descanso Víctor aumentó la ventaja pero en el minuto 27 Roberto Carracelas metía al Domaio de nuevo en el partido. Solo 11 minutos después Pedro igualaba y todas las opciones estaban abiertas para los moañeses. Sin embargo, Miguel, en la recta final, volvió a adelantar al Sporting Guardés que supo sobreponerse al golpe del empate.

El Domaio se queda con tres puntos en su casillero en cuatro partidos disputados.