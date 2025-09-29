Fútbol | Primera Futgal
El Domaio pierde en su intento de remontada
Levanta un 2-0 en A Guarda pero en la recta final los locales vuelven a marcar
REDACCIÓN
Moaña
El Domaio sufrió ayer una dura derrota en A Guarda, no tanto por las sensaciones del juego como por el hecho de caer después de haber hecho lo más difícil: igualar un 2-0.
El Sporting Guardés se adelantó a la media hora de juego con gol de Adolfo. Al regreso del descanso Víctor aumentó la ventaja pero en el minuto 27 Roberto Carracelas metía al Domaio de nuevo en el partido. Solo 11 minutos después Pedro igualaba y todas las opciones estaban abiertas para los moañeses. Sin embargo, Miguel, en la recta final, volvió a adelantar al Sporting Guardés que supo sobreponerse al golpe del empate.
El Domaio se queda con tres puntos en su casillero en cuatro partidos disputados.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías