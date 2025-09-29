Fútbol | 3ª Futgal
El Cruceiro arrasa en Santomé
REDACCIÓN
Cangas
El Cruceiro se dio ayer un festín en Chan do Piñeiro. Los de O Hío ya ganaban por 0-4 a la media hora de juego.
