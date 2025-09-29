Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Segunda Futgal

El Bueu no da opiciones al Dorrón y alza el vuelo

Jorge anotó un doblete y Sergio hizo el tercero

REDACCIÓN

Bueu
La ficha del partido.

La ficha del partido. / FdV

El CD Bueu volvió a ganar ayer y lo hizo con claridad en casa del Dorrón. Los bueueses ya vencían en el minuto 2 con gol de Jorge Paredes, que volvió a anotar en el 56. Sergio anotó el tercero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents