La primera de la era Quique Domínguez

Y a la tercera fue la vencida. El Frigoríficos del Morrazo estrenó su casillero de puntos en la Liga Nexus Asobal tras imponerse al Bada Huesca por 32-27 en un encuentro en el que fue netamente superior a su rival. Los de Quique Domínguez marcaron un ritmo infernal en los primeros 30 minutos y en la reanudación, cuando el conjunto oscense fue capaz de llevar el duelo a su terreno, supieron ponerse el mono de trabajo y cabalgar a lomos de un Santi López que volvió a completar un encuentro espectacular.

La otra buena noticia de la jornada fue la de Ivan Panjan. El croata, aterrizado en O Gatañal apenas diez días antes del inicio del campeonato, había estado flojo ante Ademar y Nava. Ayer, en cambio, fue capaz de sacarse toda la presión y cerrar su actuación con un notable registro de 14 paradas. Aún no tiene la regularidad que solo pueden dar las horas de vuelo, pero ya apunta al portero del que se tenían buenas referencias.

Efectividad en el lanzamiento

La salida del Cangas fue fulgurante. Apretando en defensa, aprovechando los errores de un Huesca un tanto timorato y tirando de efectividad en el lanzamiento, fue capaz de romper el partido en un visto y no visto, y de obligar al entrenador visitante, José Francisco Nolasco, a solicitar tiempo muerto (7-3, minuto 9). Poco importaba que estuviesen en inferioridad o en superioridad, los cangueses parecían tener una marcha más que su rival. Cuando el Huesca amenazaba con engancharse (10-6), estirón a base de intensidad atrás y velocidad arriba (12-6).

Ivan Panjan choca manos con Javi Fernández antes del encuentro de ayer. / Santos Álvarez

Domínguez movía piezas, distribuía esfuerzos y los suyos no bajaban. Lo más cerca que estuvieron los aragoneses fue con el 16-13 anotado desde los siete metros por Frank Cordies en el minuto 26, pero, incluso en inferioridad, el Cangas estiró la goma hasta el 19-13, maquillado poco después por Tchitombi para clausurar el primer periodo con 19-14.

Ludman volvió a poner los seis goles de renta en el arranque de la reanudación (20-14) y el Huesca bajó un par de marchas el ritmo del partido. Nolasco cambió la defensa a un 5.1 con Moya como avanzado y apostó por un balonmano más controlado, más lento, lógico habida cuenta de sus bajas. El Frigoríficos, de modo consciente o no, cayó en esa telaraña. El choque se ralentizó sin grandes avances por los errores en el lanzamiento. Los visitantes erraron dos penaltis, los locales uno, pero poco a poco recortaron (20-17, minuto 37).

Manu Pérez a los mandos, Santi ejecutando

Domínguez aguantó sin pedir tiempo, le dio galones a Manu Pérez, y Santi robó para culminar el contragolpe. Panjan sacó dos manos, Samu Cordies fue excluido y el Frigoríficos abortó el amago de amotinamento (24-18, minuto 44, con nuevo tiempo de Nolasco). Santi López se echó al equipo a sus espaldas en un intercambio de golpes que favorecía claramente a los locales, capaces de mantener una cómoda renta. Lo hicieron incluso cuando Manu Pérez fue excluido de forma muy discutible y el Huesca tuvo balón para ponerse a tres. Dani Pérez se enfrentó a Panjan y este le detuvo el siete metros para dar aire a los suyos y que Santi, en una acción tremenda, colocase el 30-25. El croata encadenó otras dos paradas y Domínguez, ahora sí, solicitó tiempo.

Quedaban poco más de cinco minutos y el preparador pontevedrés no quería sorpresas. Santi abrochó la victoria a renglón seguido (31-25) y el cuadro oscense trató de quemar sus naves. Pero el cansancio ya era evidente en sus jugadores, y el Cangas tampoco estaba muy fresco de ideas. El único que las tuvo fue Panjan, para atajar otros dos balones y ganarse el favor de la afición de O Gatañal.

