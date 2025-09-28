Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 1ª Galicia

El Domaio quiere sorprender a domicilio al Sporting Guardés

REDACCIÓN

O Morrazo

El Domaio intentará sorprender al Sporting Guardés en el encuentro que ambos disputarán esta tarde, a partir de las 16.30 horas en el campo de A Sangriña. El equipo que dirige Miguel del Ojo aspira a volver a sumar a domicilio después de haberlo hecho ante el Candeán y de haber perdido sus dos encuentros como local ante Juvenil de Ponteareas y Tomiño.

El preparador ha convocado a Róber, Darío, Gabri, Pedro, Peru, Aldao, Antón, Asier, Hamza, Diego, Marcos, Ángel, Fran, Dani, Manu y Hugo. Se quedan fuera de la lista Spunky, Álex, Rulo, Lucas y Adri.

