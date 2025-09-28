Fútbol | 3ª Galicia
Cruceiro y Bahía rinden visita a Santomé y Campañó
REDACCIÓN
Cangas
Cruceiro y Rápido Bahía afrontan a domicilio la tercera jornada de competición. El Cruceiro visita a las 17 horas al Santomé (Chan de Piñeiro) en un enfrentamiento para el que Javi Tenorio ha convocado a Dani, Rulo, Hugo, Raúl, Víctor, Vidal, Michael, Arón, Saúl, Pablo, Tomás, Borja, Íker, Rúa, Antón y Dunny. Los cangueses buscan su primera victoria.
El Bahía por su parte, juega en Agüeiros (17 horas) ante el Campañó. Los convocados son Berto, Xián, Óscar, Abraham, Vizo, Colinas, Brais, Víctor, Pibe, Leni, Hugo Leites, Cancelas, Alberto, Ízan, Júnior y Martín.
