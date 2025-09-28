Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 3ª Galicia

Cruceiro y Bahía rinden visita a Santomé y Campañó

REDACCIÓN

Cangas

Cruceiro y Rápido Bahía afrontan a domicilio la tercera jornada de competición. El Cruceiro visita a las 17 horas al Santomé (Chan de Piñeiro) en un enfrentamiento para el que Javi Tenorio ha convocado a Dani, Rulo, Hugo, Raúl, Víctor, Vidal, Michael, Arón, Saúl, Pablo, Tomás, Borja, Íker, Rúa, Antón y Dunny. Los cangueses buscan su primera victoria.

El Bahía por su parte, juega en Agüeiros (17 horas) ante el Campañó. Los convocados son Berto, Xián, Óscar, Abraham, Vizo, Colinas, Brais, Víctor, Pibe, Leni, Hugo Leites, Cancelas, Alberto, Ízan, Júnior y Martín.

