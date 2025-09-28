El Bueu Atlético cede en el segundo periodo

El Bueu Atlético cayó de forma contundente ante el Valinox Novás (26-35) en un encuentro en el que fue capaz de mantener la igualdad en los primeros 30 minutos, pero en el que acabó cediendo en la reanudación ante las paradas de Héctor Gil y la efectividad visitante.

El choque comenzó con un duelo de estilos, con los de O Rosal luciendo la calidad de su primera línea y los buenenses apostando por la circulación de balón para encontrar los espacios de la rocosa defensa visitante. El Novás llegó a ponerse tres goles arriba, pero los de Luis Montes no le perdieron la cara al partido y llegaron al descanso con 14-15.

En el segundo periodo el panorama cambió por completo. El Bueu Atlético no se encontró cómodo en ningún momento y el Novás se anotó un parcial de 1-6 para llevar el 17-22 al marcador (minuto 40) y manejar a partir de entonces el encuentro a su antojo. Los de Guillermo Artime estiraron su renta hasta los ocho y nueve goles y acabaron confirmando por qué son el máximo favorito a entrar en la fase de ascenso.

FICHA TÉCNICA: