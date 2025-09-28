Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Nacional

El Bueu Atlético cede en el segundo periodo

Los de Luis Montes Azaguantaron en los 30 minutos iniciales y se desinflaron después

Brais en un acción ofensiva ante dos jugadores del Valinox Novás ayer.

Brais en un acción ofensiva ante dos jugadores del Valinox Novás ayer. / Santos Álvarez

REDACCIÓN

Bueu

El Bueu Atlético cayó de forma contundente ante el Valinox Novás (26-35) en un encuentro en el que fue capaz de mantener la igualdad en los primeros 30 minutos, pero en el que acabó cediendo en la reanudación ante las paradas de Héctor Gil y la efectividad visitante.

El choque comenzó con un duelo de estilos, con los de O Rosal luciendo la calidad de su primera línea y los buenenses apostando por la circulación de balón para encontrar los espacios de la rocosa defensa visitante. El Novás llegó a ponerse tres goles arriba, pero los de Luis Montes no le perdieron la cara al partido y llegaron al descanso con 14-15.

En el segundo periodo el panorama cambió por completo. El Bueu Atlético no se encontró cómodo en ningún momento y el Novás se anotó un parcial de 1-6 para llevar el 17-22 al marcador (minuto 40) y manejar a partir de entonces el encuentro a su antojo. Los de Guillermo Artime estiraron su renta hasta los ocho y nueve goles y acabaron confirmando por qué son el máximo favorito a entrar en la fase de ascenso.

FICHA TÉCNICA:

26-35

Bueu Atlético - Valinox Novás

BUEU ATLÉTICO: Julio y Hugo (1); Gándara, Lluque, Roque (6), Mario, Diego (6), Brais, Pedro (3), José (4), Camiña, Cadilla (1), Rubén, Seijas (1), Adri (1) y Asier (1).

VALINOX NOVÁS: Bruno (1), Yago, Iago (4), Xurxo (5), Mota (8), Nico (2), Leiras (3), Martí (1), Rubén (2), López, Prada (7), Héctor (1), Portela (1), Yasir y Pablo.

MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 1-2; 4-6; 8-7; 10-10; 12-13; 14-15 (descanso); 15-17; 17-22; 19-26; 24-32; y 26-35 (final).

