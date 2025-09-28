El Beluso, a estrenarse frente al Atios

Sumar sus primeros puntos de la temporada y sacudirse de paso la intranquilidad que pueda existir por los malos resultados. Ese es el objetivo que persigue la Cultural Deportiva Beluso en el partido que esta tarde (17.30 horas, campo de As Laxes) afronta ante el Atios. El conjunto que dirige Juan Carlos Amoedo quiere desperezarse de una vez frente a un rival que ha comenzado de forma radicalmente opuesta, sumando siete puntos de nueve posibles para auparse al coliderato de la Preferente Sur junto a Porriño Industrial y Areas.

El técnico ha convocado a los porteros Íker y Josepa; los defensas Vivi, Parada, Christian, Lope y Ortube; los centrocampistas Santi, Bruno, Moledo, Iván, Barre y Jardí; y los atacantes Abraham, Raúl Paredes, Arroyo, Pasto y Millán. Se quedan fuera de los elegidos Freire, Pedro y Álex Fernández. El mensaje de la semana para los de O Morrazo es el de olvidar los éxitos de la pasada temporada y centrarse en la presente.

El Moaña, por su parte, visita a las 18.30 al Porriño Industrial.