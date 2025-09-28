Fútbol | Preferente Galicia Sur
El Beluso, a estrenarse frente al Atios
Freire, Álex Fernández y Pedro se caen de la convocatoria buenense
REDACCIÓN
Sumar sus primeros puntos de la temporada y sacudirse de paso la intranquilidad que pueda existir por los malos resultados. Ese es el objetivo que persigue la Cultural Deportiva Beluso en el partido que esta tarde (17.30 horas, campo de As Laxes) afronta ante el Atios. El conjunto que dirige Juan Carlos Amoedo quiere desperezarse de una vez frente a un rival que ha comenzado de forma radicalmente opuesta, sumando siete puntos de nueve posibles para auparse al coliderato de la Preferente Sur junto a Porriño Industrial y Areas.
El técnico ha convocado a los porteros Íker y Josepa; los defensas Vivi, Parada, Christian, Lope y Ortube; los centrocampistas Santi, Bruno, Moledo, Iván, Barre y Jardí; y los atacantes Abraham, Raúl Paredes, Arroyo, Pasto y Millán. Se quedan fuera de los elegidos Freire, Pedro y Álex Fernández. El mensaje de la semana para los de O Morrazo es el de olvidar los éxitos de la pasada temporada y centrarse en la presente.
El Moaña, por su parte, visita a las 18.30 al Porriño Industrial.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche