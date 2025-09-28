El Alondras pone a prueba ante el Arosa su liderato

El Alondras pondrá a prueba su liderato en el encuentro que esta tarde (17.30 horas, campo de O Morrazo) afronta ante uno de los máximos favoritos al título y al ascenso, el Arosa de un viejo conocido como Gonzalo Fernández. La escuadra que dirige Rafa Villaverde tendrá enfrente una excelente piedra de toque después de un arrollador inicio de temporada que lo ha llevado a sumar nueve puntos de nueve posibles tras derrotar a rivales del nivel de Racing Villalbés, Noia y Atlético Arteixo. «Está claro que es uno de los equipos más fuertes de la categoría y nosotros intentaremos hacerles frente y conseguir la victoria», señala el preparador moañés.

Lo cierto es que el inicio de los cangueses ha sido fulgurante. Tras una pretemporada más o menos regular pero sin grandes alardes atesora en Liga unos números incontestables. Siete goles a favor –la cifra más alta de la categoría compartida con Compostela y Céltiga– y ninguno en contra en tres encuentros. Todo en un proyecto muy renovado, comenzando por los banquillos, que a priori necesita más tiempo para asentarse.

Ube, la única baja en los alondristas

La buena noticia durante la semana en el cuadro cangués ha sido la recuperación de Diego. El lateral derecho ha entrenado con normalidad y se estrenará en una convocatoria esta temporada, con opciones incluso de acceder directamente al once inicial, en donde tanto Víctor como Guille han cumplido a la perfección en su posición. Quien todavía necesitará algo más de tiempo para superar sus problemas musculares es Ube, que se convierte, de este modo, en la única baja en los de O Morrazo. La lista, pues, estará integrada por los porteros Brais y Pedro; los defensas Víctor, Diego, Guille, Abel, Kopa, Guime, Breixo y Aitor Aspas; los centrocampistas Adrián Cruz, Adri Hernández, Rocha, Javi Pereira y Lucas Camba; y los delanteros Yelco, Manufre, Martín Rafael, Íker y Luismi.

Villaverde aguarda una batalla por la posesión del esférico, «ya que somos dos equipos que nos gusta tener balón y ellos no lo pasan muy bien cuando no lo tienen», en un terreno de juego que espera esté algo mejor con la lluvia. «Si está seco es imposible jugar, pero con algo de humedad sí, aunque tampoco con mucha lluvia para que no encharque. Hace falta algo intermedio», señala.

Enfrente estará un Arosa del que el preparador moañés apunta que «al contrario que nosotros, ellos sí tienen esa presión, esa necesidad de estar en los puestos de arriba». Más allá del potencial de toda la plantilla de Gonzalo Fernández, Villaverde destaca especialmente a su parcela ofensiva. «Tienen muchos futbolistas con capacidad para hacer daño, con calidad, como es el caso de Gabri Palmás [con pasado en el Alondras], Martín Diz, Lombao o Rivera. Ahí tendremos que estar muy atentos», subraya.

Los arousanos llegan quintos con cinco puntos a O Morrazo después de haber sumado un triunfo ante el Silva (2-1) y sendos empates frente al Gran Peña a domicilio y al Lugo B en casa, en ambos casos por 2-2.