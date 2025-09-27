El Frigoríficos, a traducir juego en puntos

El Frigoríficos del Morrazo intentará sumar sus primeros puntos de la temporada en el encuentro que esta tarde (19 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje del gallego Rosendo López y el asturiano Friera Cavada) lo enfrenta ante el Bada Huesca. La escuadra que dirige Quique Domínguez confía en poder traducir en resultados las buenas sensaciones ofrecidas ante Ademar León y Viveros Herol Nava, y así obtener una victoria que refuerce el trabajo realizado hasta la fecha por el técnico pontevedrés y sus discípulos. Y quiere hacerlo, además, ante su afición y frente a un conjunto que a priori, y por lo visto la temporada pasada, entra en el abanico de los que lucharán por la permanencia.

Lo cierto es que, más allá de los necesarios ajustes en un equipo en construcción, la escuadra canguesa se hizo acreedora a un mejor resultado tanto ante los leoneses como, sobre todo, frente a los segovianos. El Cangas ha comenzado a esbozar algunas de las características con las que Quique Domínguez desea impregnar el juego morracense, como una defensa muy agresiva –tanto con el habitual 6.0 como con el 5.1 utilizado en la recta final ante los naveros–, velocidad en las transiciones y una circulación de balón fluida que permita distribuir las responsabilidades ofensivas. Faltó, sobre todo en el último duelo, un mayor acierto en la finalización.

El preparador del Frigoríficos ha hecho hincapié esta semana en ese aspecto a mejorar, tan trabajable como todos los demás. «Claro que es importante buscar situaciones favorables de lanzamiento, pero como entrenador también tienes que darles herramientas para que conozcan al portero, para que vean el porqué de algunos errores, etcétera», manifiesta.

El estado físico de Javi García es la principal preocupación en el Frigoríficos. El pivote sufrió una aparatosa caída en el duelo ante el Nava y se golpeó el hombro derecho. Aunque las pruebas que se le realizaron no detectan ninguna lesión de importancia, todavía tiene la zona dolorida. Entre ayer y hoy se tomará una decisión. Si finalmente no pudiese estar en la lista su lugar lo ocuparía el pivote del Luceros Juan Rodríguez. Los 16 convocados serían los porteros Panjan y Javi Fernández; los centrales Santi y Manu Pérez; los laterales Pereiro, Ludman, Gayo, Valderhaug y Rivero; los pivotes Quintas, Pablo Castro y Javi García; y los extremos D’Antino, Gallardo, Arnau y Arón Díaz.

Del Huesca Domínguez apunta el hecho de que, a pesar de las lesiones, «cuentan con una plantilla de gran potencial, sobre todo ofensivo, con un equipo con mucha capacidad y variedad».

El cubano Yoel Cuni debutará en el conjunto oscense

El Huesca se presentará en Cangas con su última incorporación, el cubano Yoel Cuni, fichado del Tatabanya húngaro. El lateral izquierdo ya cuenta con el transfer y estará entre los convocados, aunque, como asegura José Francisco Nolasco, «es un jugador con mucha experiencia, con un nivel defensivo y ofensivo importante, aunque no esté ahora al cien por cien».Cuni se une a los otros tres fichajes para esta temporada, que han sido el portero Ben Tekaya (Puente Genil), el central Tchitombi (Cuenca) y el extremo Dani Pérez (Nava). Por contra, los oscenses han sufrido bajas considerables en la figura de Miguel Malo (Burgos) o Argüillas (Cuenca), además de Adriá Pérez o Borragán.

Goleada local en el último precedente entre ambos

Hasta en 13 ocasiones se han enfrentado Cangas y Huesca en casa de los primeros en la Liga Asobal. El último precedente entre ambos fue la goleada de la pasada temporada (38-29), un resultado que no refleja la igualdad habitual entre ambos en los últimos tiempos, como reflejan los tres empates anteriores (30-30, 28-28 y 25-25).El balance global habla de seis victorias para el equipo de O Morrazo, con cuatro empates y tres victorias para los visitantes. La última de ellas fue en la campaña 20-21 por 22-33.