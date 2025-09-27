Balonmano | Primera Nacional
El Bueu, casi al completo para sorprender al líder
Luis Montes dispondrá de toda su plantilla salvo Mauro y Vicente con el Valinox Novás como rival
REDACCIÓN
Bueu
El Bueu Atlético estará al completo para buscar la sorpresa en el partido que esta tarde (19.30 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los asturianos Fernández Herrero y Álvarez Vijande) lo enfrenta al líder de la categoría, el Valinox Novás.
Luis Montes ha convocado a los porteros Julio y Hugo; los pivotes Rubén y Mario; los extremos Diego Pérez, José López, Adri y Pedro; y los primeras líneas Samu Seijas, Gándara, Brais, Roque, Lluque, Asier, Pepe y Martín Cadilla.
Los buenenses afrontan el choque después de haber ganado su primer encuentro en casa ante el Gáldar y de que la semana pasada se le escapase el triunfo en los últimos segundos ante el Lalín.
