El Frigoríficos busca mejorar puntería

Mantener la actitud y el espíritu de lucha, pero mejorando la puntería. Ese es el camino por el que apuesta el entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, para sumar los primeros puntos de la temporada en el encuentro que su equipo disputa mañana en el pabellón de O Gatañal ante el Bada Huesca. «La clave reside en estar un poco más acertados de cara a puerta, en la efectividad. Ese ha sido nuestro mayor lastre contra León y contra Nava. Si estamos más acertados y sube nuestra efectividad, vamos a tener muchas más opciones», manifiesta el preparador pontevedrés.

Los números, hasta el momento, parecen darle la razón en su reflexión, con un Cangas que ha marcado 58 goles de 94 lanzamientos para una efectividad del 61,70 por ciento. Frente al Ademar el Cangas anotó 25 dianas de 40 lanzamientos –según las estadísticas de la Liga Nexus Asobal– para un 62,5 por ciento de efectividad. Su rival anotó cuatro goles más y su porcentaje de acierto fue notablemente superior, un 76,32 por ciento.

54 lanzamientos ante el Nava

En la jornada pasada ante el Viveros Herol Nava el Frigoríficos subió de modo considerable el número de lanzamientos hasta los 54, de los que 33 con un porcentaje de acierto del 61,1 por ciento. Los segovianos se fueron hasta el 66,67 por ciento, más de cinco puntos más, que a la postre le sirvieron para imponerse por la mínima (34-33). Con todo, la sensación en este encuentro fue mucho más allá de las estadísticas e incluso del disparo postrero de Juan Quintas detenido por Patotsky y que pudo haber supuesto la igualada definitiva. Y es que en el primer periodo los morracenses las tuvieron de todos los colores. Un penalti, tres malos y una buena colección de errores en los seis metros hasta contabilizar 13 errores en el lanzamiento. Si en el primer encuentro Saeid había estado discreto con ocho paradas, en el segundo, entre Patotsky y Buda interceptaron 15 balones, casi el doble.

Domínguez ha trabajado esta semana no solo en el juego de conjunto, en la circulación de balón y en las ayudas defensivas, sino también en la suerte última del balonmano y de cualquier deporte, la finalización. Una labor que no únicamente depende de la pista, del plano técnico y táctico, sino también del aspecto mental. Y en todo ese abanico de cuestiones es en el que está centrado un Frigoríficos confiado en su capacidad para generar ocasiones y en el convencimiento de que, de seguir así, acabarán entrando.

En el apartado puramente numérico los 58 goles marcados por el Cangas lo sitúan en la undécima posición de todos los equipos de la Asobal. El Granollers lidera este ranking con 77 dianas (cinco más que el Fútbol Club Barcelona) y por debajo del Cangas se encuentran el Torrelavega (57), el Villa de Aranda (54), el que será su próximo rival, el Huesca (53), y Caserío Ciudad Real y Cuenca (ambos con 50 tantos marcados).

Sobre el Huesca Domínguez apuntó asimismo a su competitividad y al hecho de llevar mucho tiempo con una misma idea de juego asentada.

El encuentro ante el Guadalajara, el sábado 11 a las 17.30 horas

El Frigoríficos del Morrazo ya conoce las fechas de sus dos próximas citas en la Liga Nexus Asobal. El conjunto cangués arrancará el próximo mes de octubre con el enfrentamiento del sábado 4 ante el Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana. El partido será dirigido por los colegiados Pérez Acedo y Toro Ponce, del Colegio Catalán y debutantes este año en la categoría. El siguiente choque de los cangueses en el pabellón de O Gatañal tras el ya disputado ante el Ademar León y el de mañana contra el Bada Huesca será el del sábado 11 de octubre ante el Sanicentro Guadalajara. El partido se jugará a partir de las 17.30 horas y será dirigido por el valenciano Iniesta Castillo y el castellanoleonés Colmenero Guillén. A priori será una de esas finales por la permanencia anotadas en rojo en el calendario.