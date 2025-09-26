Balonmano | Primera Nacional
El Bueu Atlético, a olvidar Lalín con el favorito en mente
Los de Luis Montes se medirán mañana al Novás
El Bueu Atlético se medirá mañana a partir de las 19.30 horas al Valinox Novás tratando de dejar en el olvido los fatídicos últimos minutos de su duelo de la semana pasada ante el Lalín, en el que cedieron un empate tras disponer de una renta de cuatro goles. Especialmente dolorosa fue la última acción, en un error de lanzamiento que se convirtió en un pase de campo a campo para que los locales igualasen con un fly sobre la bocina.
Ahora los de Luis Montes solo tienen en mente a uno de los máximos favoritos de la Primera Nacional, un Valinox Novás recién descendido y que en estas dos primeras jornadas del campeonato ha sumado dos victorias contundentes frente a Tacoronte y Gáldar. Los buenenses tendrán enfrente, pues, una excelente piedra de toque.
