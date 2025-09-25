«Debemos resetear de la pasada temporada»

La CD Beluso cayó este fin de semana por 3-0 en casa del Antela. Se encuentra, por lo tanto, con cero puntos en su casillero después de tres partidos disputados esta temporada. El entrenador, Juan Amoedo, quita hierro a la situación al tratarse de una fecha todavía muy incipiente y entiende que la clave para empezar a sumar puntos es «completar el proceso de resetear lo del año pasado, cuando el Beluso se quedó tan cerca del ascenso. Debemos entender que nuestro primer objetivo es la permanencia».

Sobre la última derrota, el míster explica que «el partido fue mucho más igualado de lo que refleja el marcador», y asegura que les perjudicaron las decisiones arbitrales. En uno de los goles los bueueses reclamaron un posible fuera de juego y en otro tanto se quejan de que el árbitro hizo sonar el silbato por lo que la defensa del Beluso se detuvo y los locales aprovecharon para anotar.

De todas formas, cuerpo técnico y jugadores ya están centrados en la cuarta jornada, cuando reciban al Atios, este domingo, ante su afición en el campo de Laxes con el objetivo de empezar a sumar puntos. Amoedo explica que la plantilla está «muy comprometida con el proyecto, sobre eso no hay duda» y advierte a sus jugadores que la buena campaña pasada les hace tener que redoblar esfuerzos «porque los equipos rivales salen más motivados cuando juegan contra nosotros».

En el apartado positivo, Juan Amoedo recupera a varios jugadores para el duelo ante el Atios. El centrocampista Alejandro Moledo es uno de ellos, que no pudo jugar en Xinzo de Limia por un viaje. También recupera a Abraham, atacante que el pasado domingo no pudo formar parte de la convocatoria por sanción.

Con la confianza de que este domingo empezarán a llegar los resultados positivos, el técnico alerta de que el Atios es un equipo «que irá a más a lo largo de la temporada» y que su entrenador se caracteriza por que le gusta proponer. «Tiene un equipo joven pero también mezcla bien la experiencia». El Atios llegará a Beluso asentado en el tercer puesto y ya con 7 puntos en su casillero.