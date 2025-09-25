Cinco medallas para la Escola Arkham de Cangas

Los deportistas de la Escola de Boxeo Arkham, con su sede en Cangas, se colgaron la friolera de cinco medallas en los recientes Campeonatos Gallegos de Boxeo.

Los mayores éxitos fueron en categoría júnior en donde Ezequiel Veiga se proclamó campeón en el peso de 57 kilos y Lucas Ferradás también se subió a lo más alto del podio en el peso de 60 kilos. En esta misma categoría Daniel Alonso fue subcampeón sobre el peso de 63 kilos.

En categoría joven Óscar Casás se colgó la medalla de plata sobre el peso de 60 kilos y en la categoría élite destacó el resultado de Ariadna Becerra, también subcampeona sobre el peso de 60 kilos.