El CD Moaña ya alza el vuelo

La victoria del domingo del CD Moaña frente al Choco por 3-2 fue una inyección de moral para los de O Casal, sobre todo al producirse en los últimos instantes del choque meced a un gol anotado por Lucas.

Así las cosas, la plantilla del CD Moaña y su cuerpo técnico encabezado por Fran Rosales ya trabajan en la cuarta jornada, con una difícil visita al campo del Porriño Industrial, en estos momentos líder de la Preferente Futgal y que este fin de semana ganó por un contundente 0-3 en casa del CD Valladares de Vigo. La moral de los moañeses está por las nubes, pues los seis puntos en tres partidos les permiten llegar al campo del primer clasificado en quinta posición y ya con la vista puesta en la parte alta de la tabla.

En esta primera fase de la temporada el gran reto que tienen los moañeses es lograr su primer triunfo fuera de casa. Y es que el campo Iago Aspas Juncal-O Casal ya se está asentando como un fortín. Hasta la fecha no se escapó ningún punto de Moaña gracias a las victorias ante el Tyde FC y el Choco. De momento, como visitantes, los moañeses perdieron 2-0 en su visita al Pontevedra B.