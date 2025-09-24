Daniel Maroñas e Irene Estévez triunfan con cuatro primeros puestos

Los deportistas del gimnasio Disciplina Muscular con su sede en Bueu alcanzaron un nuevo hito este mes de septiembre al conquistar cuatro primeros puestos y establecer la friolera de 15 récords de España en el Campeonato PHL Arena de la World Raw Powerlifting Federation (WRPF). Se trata de un campeonato a nivel mundial.

Destacó el propietario y entrenador Daniel Maroñas, que se proclamó campeón en las modalidades de press de banca y strict curl en la categoría de menos de 90 kilos. En la primera disciplina batió tres récords de España al levantar 205,5 kilos y en la segunda otros tres récords.

Irene Estévez brilló en categoría femenina de menos de 67,5 kilos, logrando ser campeona en la modalidad de powerlifting y obteniendo el premio absoluto a la mejor atleta femenina del campeonato. Estévez batió 9 récords de España con marcas como 200 kilos en sentadilla, 87,5 kilos en press de banca y un peso muerto de hasta 120 kilos.