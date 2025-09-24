El Alondras suma eficacia goleadora a la defensa más solvente de la liga

El Alondras suma y sigue. Este fin de semana goleó a domicilio al Atlético Arteixo por 0-4 y se mantiene como líder de la Tercera RFEF superando por goles al Compostela, el otro equipo que cuenta sus encuentros por victorias. Este gran arranque permite al nuevo cuerpo técnico, liderado por Rafa Villaverde, «seguir ajustando al equipo y trabajando en los mecanismos con mucha mayor tranquilidad. Con victorias todo el trabajo es más fácil», explicaba ayer el míster.

Eso sí, lejos de lanzar las campanas al vuelo, Villaverde se muestra realista y explica que el partido en Arteixo no fue, ni mucho menos, tan fácil como refleja el resultado. «Fue el partido más disputado en lo que va de temporada. Ellos lograron dominar en fases del juego y tuvieron sus opciones. Con 0-2 tuvieron varias oportunidades pero supimos matar el encuentro. Tuvimos el acierto a puerta, en la segunda parte, que nos faltó en el encuentro contra el Racing Villalbés», desvela.

Las cifras del Alondras son espectaculares sobre todo en el apartado defensivo. No en vano, es el único equipo de la categoría que no sabe todavía lo que es encajar un gol. En la faceta ofensiva, con 7 tantos a su favor, los Alondristas empatan en olfato de gol con Compostela y Céltiga en la parte alta de la tabla.

Otra noticia positiva de esta tercera jornada es la plena recuperación del defensa Guille, que no solo entró en la convocatoria, sino que fue titular en Arteixo y pudo debutar en esta liga sin problemas.

De cara al choque de este domingo, en el campo de O Morrazo contra el Arosa S.C., el míster recuperará al también defensa Diego Piña, que ya entrena de nuevo con el grupo y estaba lesionado desde la pretemporada. Eso sí, de cara al duelo del domingo en la enfermería estará el centrocampista Ube. Había sido convocado para el duelo en Arteixo para completar la convocatoria, pero tenía molestias y lo prudente es que esté una semana más entre algodones.

Arosa

Este domingo los aficionados cangueses podrán ver a su equipo saltar al campo como líder y medirse ante uno de los que deberán ser un «coco» de la categoría, el Arosa. Rafa Villaverde explica que «por plantilla y entrenador es uno de los mejores equipos de Tercera. Es bonito por competir contra estos equipos y nos permitirá ver de lo que somos capaces».

El míster destaca, de los arousanos, su plantilla «con experiencia y calidad. Es larga y cada jugador que entra del banquillo es igual o mejor que el que sale», concluye.