Un Frigoríficos con capacidad de reacción

Dos partidos y dos derrotas, pero con una visible progresión en el juego del equipo y con la sensación de haberse hecho acreedor a mejores resultados, especialmente en su último enfrentamiento ante el Viveros Herol Nava. El Frigoríficos del Morrazo se lame las heridas pensando en el Huesca mientras reflexiona sobre su rendimiento ante el cuadro segoviano, marcado por la escasa productividad que le sacó a un excelente primer tiempo «Hicimos una muy buena primera parte pero con poca efectividad, o si se quiere ver así, con un Patotsky que marca ese periodo y el partido», resume Quique Domínguez.

El entrenador pontevedrés se mostró satisfecho por el balonmano de los suyos en esos 30 minutos iniciales, «en los que jugamos con criterio, con muchos balones llegando a buenas situaciones de finalización. Pero tuvimos 12 errores de lanzamiento claros y eso condicionó todo. El resultado en el descanso fue muy engañoso y no reflejó el juego de uno y otro». La puesta en escena plasmó a la perfección la filosofía balonmanística de Quique, con mucho reparto de balón, mucha continuidad, tanta que incluso se obviaron algunas acciones claras para lanzar en busca de un pase extra más.

"Ellos manejaban mejor el partido en el segundo tiempo"

En la segunda mitad el choque ya se igualó mucho más. «Nos faltó ajustar mejor, encontrar alguna solución más en defensa», señala, con el lanzamiento exterior de Joao Bandeira generando problemas a la retaguardia canguesa. «La sensación era de que ellos manejaban mejor el partido, y nosotros estábamos más a tirones pero sin desengancharnos». Y ahí es donde surgió el mejor Cangas. Con el choque aparentemente sentenciado, con 31-27 a falta de cinco minutos y una dinámica adversa, el Frigoríficos apretó los dientes, adelantó su defensa con una 5.1 con Gallardo de avanzado y obró el milagro. Parcial de 1-5 y tablas en el electrónico (32-32, minuto 58 y 25 segundos).

Domínguez subraya ese carácter de los suyos. «Es de las cosas más positivas que dejó este encuentro. Tenemos esa intención de jugar el partido entero y de pelearlo todo el rato. Después del parón por la gotera el encuentro se nos puso feo y equipo se empeñó en llevarlo hasta el final, en buscar soluciones», manifiesta, una actitud que «hay que reconocerla al equipo y aplaudirla a pesar de no habernos podido traer nada positiva».

Al contrario que contra el Ademar, el Balonmán Cangas jugó mejor esos minutos decisivos y dispuso de una última acción para poder empatar. El balón llegó a Quintas en la línea de seis metros y su lanzamiento postrero fue desviado por Patotsky para certificar la derrota morracense. «Era un disparo de seis metros, en una situación clara y acertó el portero. No hay más que decir. Ya sabemos que muchos finales de partido van a ser ajustados y se van a decidir por estos detalles», afirma. Es por ello que aboga por «prepararse bien e intentar acertar en esos momentos». El Cangas es uno de los cuatro equipos que aún no ha puntuado junto a Cuenca, Guadalajara y Puente Genil.

La lesión de Javi García queda en solo un golpe

Más allá de la derrota, la mala noticia del encuentro de Nava de la Asunción no fue otra que la lesión de Javi García, que se tuvo que retirar de la pista con gestos ostensibles de dolor en el minuto 50 después de una acción en la que cayó sobre su hombro derecho. La evolución del pivote leonés en estos días ha sido positiva y parece descartarse la existencia de algún tipo de dolencia ósea o muscular, por lo que todo podría quedar en un golpe. Ayer iba a pasar nuevamente por la consulta de los fisioterapeutas para comprobar su evolución.

Aunque García continúa con la zona dolorida, se espera que en los próximos días pueda ir recuperándose con el objetivo de llegar a punto para el siguiente encuentro del Cangas, que será este sábado a las 19 horas en el pabellón de O Gatañal ante el Bada Huesca. El pivote, después de un partido más discreto en el debut liguero ante el Ademar, estaba completando un notable partido frente al Nava.