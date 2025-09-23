El Automanía Luceros, improvisado líder con Novás, Lanzarote y Culleredo

El Automanía Luceros se ha aupado al liderato de la Primera Nacional después de la disputa de tan solo dos jornadas, compartiendo privilegio con dos favoritos como Novás y Lanzarote. Y es que a pesar de las numerosas bajas sufridas por el equipo de Adrián Méndez, los cangueses han sabido sobreponerse para derrotar primero al Reconquista y este pasado fin de semana al Porriño. «Estamos jugando con la gente de aquí, que es como debe ser, y se lo creen», señala el técnico.

La enésima renovación de la plantilla del Luceros ha dejado una escuadra con una media de 18,5 años, incluyendo a Josemi (33). Si no se contase con él la media bajaría a los 17,5, por debajo de la mayoría de edad. «Nuestra ventaja es que los chavales quieren subir, el club hace un esfuerzo muy grande para que tengan la oportunidad de llegar a la Asobal y es el objetivo de ellos desde pequeños», destaca Adrián Méndez.

Sin Cristian y sin un puntal como Denis, baja para los próximos tres meses, Iago Iglesias se ha coronado como su referente ofensivo, con 22 dianas en dos partidos. «Está muy bien, asumiendo galones», sentencia el preparador del filial cangués.