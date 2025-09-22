Fútbol | Tercera Futgal
Ízan da el triunfo al Bahía en el descuento
Los de Aldán se sitúan en lo más alto de la tabla después de dos jornadas
REDACCIÓN
Cangas
Un gol de Ízan en el descuento sirvió al Rápido Bahía para doblegar al Figueirido y, de paso, sumar su segunda victoria de la temporada tras la cosechada en la jornada pasada ante el Terra de Montes. El conjunto que dirige Víctor González se sitúa en lo más alto de la tabla clasificatoria de la categoría en un hecho anecdótico pero que muestra también su ambición esta temporada.
Los de Aldán golpearon primero con un tanto psicológico marcado por Xabier, pero los visitantes igualaron la contienda a falta de seis minutos. Luego apareció el tanto salvador de Ízan para llevarse los tres puntos.
