Fútbol | Tercera Futgal
Un «hat trick» de Pablo anula las esperanzas del Cruceiro
El Campañó hizo gol en su primer tiro a puerta y sentenció con su velocidad en la recta final
REDACCIÓN
Cangas
Un hat trick de Pablo en los últimos 16 minutos de partido dio un claro triunfo por 0-3 al Campañó en el campo del Cruceiro en un desenlace no exento de polémica.
El duelo, equilibrado hasta el momento, se aceleró a partir del primer tanto visitante en el minuto 74, precedido de una falta no pitada a Duni. Los cruceiristas subieron líneas y arriesgaron ante un equipo cuya mejor arma fue la velocidad. Y fruto de ella llegaría el segundo tanto, también anotado por Pablo, y también protestado por los de Aldán por un presunto fuera de juego. Ya en el 90 Pablo sentenciaría con el definitivo 0-3.
