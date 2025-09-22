Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Tercera Futgal

Un «hat trick» de Pablo anula las esperanzas del Cruceiro

El Campañó hizo gol en su primer tiro a puerta y sentenció con su velocidad en la recta final

REDACCIÓN

Cangas

Un hat trick de Pablo en los últimos 16 minutos de partido dio un claro triunfo por 0-3 al Campañó en el campo del Cruceiro en un desenlace no exento de polémica.

El duelo, equilibrado hasta el momento, se aceleró a partir del primer tanto visitante en el minuto 74, precedido de una falta no pitada a Duni. Los cruceiristas subieron líneas y arriesgaron ante un equipo cuya mejor arma fue la velocidad. Y fruto de ella llegaría el segundo tanto, también anotado por Pablo, y también protestado por los de Aldán por un presunto fuera de juego. Ya en el 90 Pablo sentenciaría con el definitivo 0-3.

