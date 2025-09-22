Fútbol | Primera Galicia
El Domaio se hipoteca en unos malos primeros 45 minutos
El Tomiño anotó sus dos goles en el periodo inicial y sentenció el duelo | Los locales mejoraron pero no acertaron en sus ocasiones
El Domaio perdió 0-2 ante el Tomiño en un encuentro en el que hipotecó todas sus opciones en un mal primer tiempo en el que no supo entender el partido. El conjunto que dirige Miguel del Ojo no estuvo fino para controlar a un cuadro visitante que apostó por una presión alta y por las transiciones para hacer daño a su rival.
El primer gol llegaría en el minuto 25 en una acción a la espalda de la defensa moañesa que fue reclamada por los locales como fuera de juego. El balón llegó al área en un centro que fue rematado al fondo de las mallas por Adrián. Y antes del descanso llegaría la sentencia para el equipo visitante. Un despiste en una acción a balón parado, en un saque de esquina, y Guilherme anotaba el segundo gol.
El paso por vestuarios sentó bien a los locales, que parecieron por momentos reponerse a los dos golpes recibidos en el periodo inicial. Con un Tomiño más replegado, el Domaio se hizo con el control del juego y mejoró aún más con la entrada de Hamza y Diego. Dispuso de varias ocasiones, dando la sensación de que un tanto podía meterlo de lleno en el partido. No fue así y los de Del Ojo no encontraron el ansiado gol y acabaron cediendo.
