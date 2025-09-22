Fútbol | Segunda Galicia
El Bueu no puede con el Cerponzóns
Ambos equipos firman tablas en A Graña
REDACCIÓN
Bueu
El CD Bueu no pudo ayer contra el Cerponzóns en el Campo da Graña ante su afición. Tras un partido igualado los locales se quedan con cuatro puntos tras dos jornadas en la parte alta de la tabla. El Cerponzóns, por su parte, logró con su empate de ayer sumar su primer punto de la temporada.
