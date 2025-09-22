Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Segunda Galicia

El Bueu no puede con el Cerponzóns

Ambos equipos firman tablas en A Graña

Un encuentro de la pasada campaña en Bueu. | Gonzalo Núñez

REDACCIÓN

Bueu

El CD Bueu no pudo ayer contra el Cerponzóns en el Campo da Graña ante su afición. Tras un partido igualado los locales se quedan con cuatro puntos tras dos jornadas en la parte alta de la tabla. El Cerponzóns, por su parte, logró con su empate de ayer sumar su primer punto de la temporada.

