Tirán cumple pero olvida el ascenso

La Sociedad Deportiva Tirán cerró la primera jornada del playoff de ascenso a la Liga Eusko Label y a la Liga Euskotren –disputada en aguas de Bermeo– con sus dos equipos en la última plaza y despidiéndose de forma prematura del ascenso. Los azules cumplieron, se defendieron ante rivales de mayor entidad, y acabaron cediendo terreno en un guion tan lógico como previsto. Su éxito esta temporada ya era haber estado en esta cita. Volver a saborear las mieles de la máxima categoría quedará para otra ocasión.

La trainera masculina de David Costa cumplió con creces en una regata ganada por la gran favorita al ascenso, Santurtzi, y en la que Chapela logró una segunda plaza que le hace soñar con la ACT la próxima temporada. La regata –disputada en modalidad contrarreloj– arrancó con la Itsasoko Ama marcando diferencias en la primera ciaboga, con cuatro segundos sobre los chapeleiros y Arkote, siete sobre Kaiku y ocho sobre una Tirán que formó con Isidro Freire como patrón, con AdriánMeira, Hugo Bóveda, Juan Antonio Martínez, Martín Novais, Alejandro Campos, Alexandre Lestón, Pablo Prol, Nando Rúa, Celso González, Adrián Rocha, Rubén Covelo, Alberto Lago y Tomás Piñeiro.

En el largo de vuelta la batalla ya se definió, con Santurtzi y Chapela separados por cuatro segundos, y Kaiku, Arkote y Tirán más atrás peleando por ser terceros en un margen de dos segundos.

Las tripulaciones masculina y femenina de Tirán posan con los concejales moañeses Kevin González y Ruén Viéitez. / FDV

El tercer largo sirvió a Santurtzi para meter mayor distancia (ocho segundos) sobre Chapela. Arkote, mientras, metía cuatro segundos a Tirán y cinco a Kaiku. Y en el último los moañeses bajaron un poco el pistón y se vieron superados por Kaiku para acabar últimos.

En la regata femenina no hubo sorpresas para las tripulaciones gallegas, que cerraron la clasificación. Ni Tirán ni Chapela contaban con poder sorprender a los trasatlánticos vascos, con tres embarcaciones que se disputaron la victoria en un emocionante mano a mano que finalmente se llevó la Donostiarra, que defendía presencia en la Liga Euskotren. Eso sí, lo hizo de forma mucho más ajustada de lo que se preveía, con menos de dos segundos sobre San Juan y cuatro sobre Zarautz. Hoy se decidirá todo en aguas de Portugalete.

Clasificación regata masculina: 1. Santurtzi; 21:18,86; 2. Chapela Wofco: 21:27,12; 3. Arkote Occident: 21:34,00; 4. Kaiku: 21:42,30; 5. Tirán Pereira: 21:44,22.

Clasificación regata femenina: 1. Nortindal Donostiarra: 11:45,00; 2. San Juan: 11:46,98; 3. Zarautz Gesalaga: 11:49,10; 4. Chapela Wofco: 12:08,58; 5. Tirán Pereira: 12:29,70.