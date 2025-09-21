El Moaña se enfrenta en casa al Choco

El Club Deportivo Moaña recibe esta tarde (18 horas, campo Iago Aspas Juncal-O Casal) al Choco con la intención de dejar atrás la derrota ante el Pontevedra B y de mostrar su mejor cara en casa. La escuadra que dirige Fran Rosales quiere blindarse como local ante un cuadro redondelano que llega sin haber logrado un punto hasta la fecha. Los moañeses, por su parte, ganaron al Tyde en la primera jornada del campeonato y quieren seguir sumando para trabajar con tranquilidad en la construcción de su nuevo proyecto deportivo.

La Cultural Deportiva Beluso, por su parte, buscará sus primeros puntos de la temporada en su visita de esta tarde (17.30, campo de A Moreira) al Antela. Los buenenses no han tenido el mejor de los inicios, cayendo en sus dos enfrentamientos ante Portonovo y Alertanavia. Una victoria serviría para ir soltando los nervios y coger ritmo.

La principal novedad en la convocatoria será la presencia de Lope, que regresa tras superar unas molestias físicas. La convocatoria estará formada por los porteros Íker y Josepa; los defensas Vivi, Parada, Christian, Lope y Freire; los medios Santi, Bruno, Álex, Ivi, Ortube y Jardí; y los delanteros Raúl, Arroyo, Pasto, Millán y Barre.