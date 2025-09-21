Balonmano | 1ª Nac.
El Luceros vence en Porriño y el Bueu Atlético empata en Lalín
REDACCIÓN
O Morrazo
El Automanía Luceros certificó su segunda victoria en dos encuentros al imponerse por 34-36 al Porriño en un encuentro que dominó durante su mayor parte, en el que llegó a tener una ventaja de cinco goles, pero en el que vio cómo su rival igualaba (33-33) a escasos cuatro minutos para el final. Iago Iglesias fue el máximo realizador visitante con 9 dianas.
El Bueu Atlético igualó ante el Lalín (30-30) tras desperdiciar una renta de cuatro goles en los últimos tres minutos de juego. Los lalinenses aprovecharon un error de Roque en el lanzamiento para enviar un fly de campo a campo que convirtió Ramón en la igualada.
