El Domaio recibe al Tomiño y el Bueu se mide al Cerponzóns
El Domaio recibe esta tarde (17 horas, campo de A Granxa) al Tomiño en un choque en el que los de Miguel del Ojo quieren hacer valer su victoria del pasado fin de semana en Candeán.
El Bueu, en Segunda Gallega, recibe a las 18 horas al Cerponzóns con la idea de sumar su primer triunfo en casa después de arrancar la Liga goleando a domicilio al Sanxenxo.
En la Tercera Gallega el Rápido Bahía se medirá al Figueirido a partir de las 17 horas en el campo de San Amaro y el Cruceiro hará lo propio a las 17.30 horas con el Campañó. Los de Aldán comenzaron la Liga con victoria y los cruceiristas con un empate.
