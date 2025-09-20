rEMO
Tirán afronta el playoff a la Liga ACT con sus dos traineras
La Sociedad Deportiva Tirán afronta hoy la primera jornada del playoff de ascenso a la ACT con sus traineras masculina y femenina. Los hombres de David Costa tendrán como rivales a Santurtzi, Chapela y Arkote, además de un Kaiku que defiende estatus en la Liga San Miguel. Las féminas de David Serodio, por su parte, se enfrentarán a la Donostiarra –penúltima de la Liga Euskotren– junto a San Juan, Zarautz y Chapela. La cita de hoy será en aguas de Bermeo y mañana en las de Portugalete.
