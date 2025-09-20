Patotsky amarga el día al Frigoríficos

Una parada de Patotsky a lanzamiento de Quintas a cuatro segundos para el final certificó la derrota del Frigoríficos del Morrazo ante el Nava (34-33) en un encuentro en el que los de Quique Domínguez se hicieron acreedores a un mejor resultado. Los cangueses dominaron el juego en el primer tiempo –que no el marcador– y en el segundo, sin Javi García (lesionado en un hombro) y cuando perdían de cuatro sacaron toda su garra para poner las tablas a minuto y medio para el final. Luego, en el cara o cruz definitivo, la moneda volvió a caer del lado equivocado para los visitantes.

La puesta en escena del Cangas durante el primer tiempo había sido casi perfecta, con una defensa agresiva y un juego ofensivo dinámico que le permitía encontrar una y otra vez las costuras en la retaguardia segoviana. Lo increíble fue el no haberse ido cuatro o incluso cinco goles arriba al descanso. Y si eso no sucedió no fue sino por la impresionante actuación de Patotsky en portería (diez paradas), a la que se sumaron los palos (tres en este periodo). Trece lanzamientos, todos ellos muy claros, que fueron un pesado lastre para los de Quique Domínguez.

Imposible lograr menos con más

El técnico pontevedrés planteó un 6.0 con Santi, Pereiro, Castro y Valderhaug en el bloque central, que apenas necesitó unos minutos para ajustarse y comenzar a cerrar los espacios a los de Álvaro Senovilla. El Cangas se puso 3-4 pero de forma incomprensible se vio en nada con un 7-4 adverso y, poco después, Domínguez se veía obligado a parar el encuentro (8-5, minuto 14). Entre medias Patotsky había sacado balones a Castro, Gallardo y Gayo, además de los disparos de Javi García y de Arnau estrellándose en la madera. Imposible conseguir menos con más.

Con todo el Frigoríficos no le perdía la cara al choque, haciendo la goma y manteniendo un buen nivel de juego. La portería no le echaba una mano, con Panjan desacertado, pero la defensa recuperaba balones y en ataque explotaba la conexión con el pivote. Todo para cerrar los primeros 30 minutos uno abajo (16-15).

Tremendo arreón final

Pablo Castro igualó en el arranque de la reanudación, pero la respuesta del Nava fue contundente. Parcial de 4-0 y 20-16 en el marcador. El Frigoríficos se estiró, Javi Fernández entró en pista y aportó un par de paradas y de nuevo a hacer la goma (24-23, minuto 43). el Cangas ya no tenía la solvencia del primer tiempo y Bandeira capitaneaba a los suyos (28-24, minuto 50). Por si fuera poco, Javi García caía lesionado en un hombro.

Pero este Cangas no se rinde y recortó (29-27) antes de que hubiese que parar el encuentro 20 minutos por unas goteras. A la vuelta el Nava dio otro estirón que parecía, esta vez, el definitivo (31-27, minuto 55). Entonces Domínguez ordenó una mixta de Gallardo a Rui Baptista y el milagro se gestó. Parcial de 5-1 y tablas (minuto 58.25, con tiempo de Senovilla). Herranz ponía el 33-21 y Quique detenía el cronómetro para que luego Pereiro igualase (33-33). Carrión, con fortuna, puso el 34-33 y Quintas, tras una buena acción, se topó con el protagonista del choque, Patotsky.

FICHA TÉCNICA: